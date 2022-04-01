Обладатель поясов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик ушел из теробороны, покинул Украину, но к реваншу против британца Энтони Джошуа все еще не начал подготовку.
Об этом рассказал менеджер украинского боксера Эгис Климас.
По словам промоутера, стороны до сих пор не согласовали окончательную дату боя и по этой причине Усик в данный момент отдыхает и тренируется в Европе.
"На данный момент Усик не готовится к бою с Джошуа. Обсуждения с командой Энтони в самом разгаре. Мы пробуем начать подготовку к реваншу. Сейчас у нас еще нет даты боя, нет ничего.
Сейчас Усик в Европе. Конечно, мы хотим провести реванш с Джошуа. К тому же это прописано в контракте. После этого было бы хорошо провести унификацию с Тайсоном Фьюри", - рассказал Климас в интервью YouTube-каналу TMZ Sports.
Напомним, Василий Ломаченко отказался покидать Украину для проведения боя с австралийцем Джорджем Камбососом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- 25 сентября прошлого года Александр Усик победил в Лондоне Энтони Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.
- В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.