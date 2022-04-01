Промоутер Усика объяснил, почему украинский боксер так и не начал подготовку к бою с Джошуа.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик ушел из теробороны, покинул Украину, но к реваншу против британца Энтони Джошуа все еще не начал подготовку.

Об этом рассказал менеджер украинского боксера Эгис Климас.

По словам промоутера, стороны до сих пор не согласовали окончательную дату боя и по этой причине Усик в данный момент отдыхает и тренируется в Европе.

"На данный момент Усик не готовится к бою с Джошуа. Обсуждения с командой Энтони в самом разгаре. Мы пробуем начать подготовку к реваншу. Сейчас у нас еще нет даты боя, нет ничего.

Сейчас Усик в Европе. Конечно, мы хотим провести реванш с Джошуа. К тому же это прописано в контракте. После этого было бы хорошо провести унификацию с Тайсоном Фьюри", - рассказал Климас в интервью YouTube-каналу TMZ Sports.

Напомним, Василий Ломаченко отказался покидать Украину для проведения боя с австралийцем Джорджем Камбососом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Усик - Джошуа: что известно о реванше