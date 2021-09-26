Известные личности из мира бокса хвалят Александра Усика и недоумевают из-за тактики Энтони Джошуа.

Звезды бокса поделились своими впечатлениями после боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа, который завершился победой украинца единогласным решением судей.

Василий Ломаченко в комментарии Sky Sports подчеркнул, что Усик вошел в историю бокса:

"Я поздравляю своего друга Александра. Это было великолепное выступление, исторический бой. Теперь для меня он вошел в большую историю бокса и в мировую историю. Безусловно, я верил, что он может это сделать в супертяжелом весе. Это было отличное выступление".

Бывший абсолютный чемпион мира в супетяжелом весе Леннокс Льюис в Twitter похвалил Усика, а также отметил чрезмерную осторожность Джошуа:

"Должен поаплодировать Усику за отличное тактическое выступление. Для Джошуа это не конец пути, но не нужно быть таким осторожным и ждать 8-го раунда, чтобы покончить с соперником. Учись и становись лучше. Усик показал свою породу в ринге. Чемпион среди любителей. Олимпийский чемпион. Абсолютный чемпион мира в крузервейте и сейчас чемпион в супертяжах. Весь этот длинный путь стоил того".

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Экс-чемпион мира Виталий Кличко сразу после боя в ринге отметил, что счастлив за Усика:

"Прекрасный бой, умный. Я очень счастлив. Александр проделал безупречную работу. Вся страна в восторге. Он следующий чемпион мира в супертяжах после Владимира Кличко. Прекрасный результат. Мы очень довольны".

Американский экс-тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас у себя в Twitter отметил справедливое решение судей:

"Поздравляю Усика. Он сделал то, что я предсказывал, выиграв титул в супертяжах, как это сделал Холифилд после абсолютного чемпионства в крузервейте. Также поздравляю судей, вы не облажались".

Экс-чемпион мира Карл Фрэмптон, которого цитирует fightnews.info, раскритиковал тактику Джошуа:

"Просто невероятно. До боя я считал, что Энтони переживет трудности в начале и затем оформит досрочную остановку. И я оказался совершенно неправ. Единственное, Джошуа действительно пришлось страдать. Только на протяжении всего боя. Его тактика была настоящим чудачеством. Несмотря на свои размеры, он ни разу не попытался навязать свою силу и вместо этого попытался перебоксировать одного из лучших технарей в боксе. Зачем?

Тренер дал ему совет перед 11-ым раундом, и я просто не поверил своим ушам. Он сказал ему отступать, защищаться и контратаковать. Я отдал Эй-Джею два раунда, 5-ый и 6-ой. Он медленно стартовал, как я и предполагал, но после этого ничего не произошло. Он ничего не смог поделать с движением Усика на ногах".

Что говорили Усик и Джошуа после боя

Усик после боя заявил, что поединок прошел так, как он и предполагал, а также посвятил победу семье и Богу.

Джошуа заявил: "Поздравляю победителя, отличная работа. Что пошло не так? Мы просто потерпели поражение, но все вернем. Начиная с девятого раунда я не мог видеть - глаз был закрыт. На самом деле, это был хороший опыт. При всем уважении я не был удивлен тем, каким был Усик в бою. Он был легче, темп у него был хороший, но он все равно пропускает и пропускает много. В реванше нужно будет понять, как попадать чаще и бить жестче".

Промоутер британца отметил, что в этот вечер Усик был лучше.

Автор: Антон Дударь