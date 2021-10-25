Джо Джойс ждет бой за титул.

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что 36-летний британский боксер Джо Джойс обоснованно потребует бой с победителем реванша Александр Усик - Энтони Джошуа.

Слова Уоррена приводит Boxingscene.

"Мы ждем, когда WBO определятся с тем, что им делать с обязательным претендентом для Усика. Скорее всего, они позволят Усику провести еще один бой. Ведь они же были одними из тех, кто одобрил его реванш с Энтони Джошуа. Но победитель должен будет провести бой с Джойсом. Сейчас мы ждем, что они скажут. Когда мы точно будем знать, что и к чему, тогда будем решать, как нам поступить дальше", - сообщил Уоррен.

Заметим, что Джойс поднялся на первую позицию в рейтинге WBO и является обязательным претендентом на бой за титул. Джо имеет 13 поединков на профи-ринге и все он выиграл, 12 из которых - досрочно.

Читайте также"У него подвешен язык": Усик впервые прокомментировал свой возможный бой с Фьюри

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но Уайт и Валлин неизвестно, вообще проведут ли свой поединок.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Автор: Артем Будрин