Родители и тренеры вынуждены были объявить сбор средств в интернете.

Из-за рейдерского захвата Кириллом Шевченко ФБУ у юношеской сборной Украины по боксу нет денег на участие в Чемпионате Европы, который будет проходить в Турции 10-21 августа. Родители и тренеры вынуждены были объявить сбор средств в интернете.

Об этом сообщило издание "Экономические новости".

"Впервые за 15 лет сборная Украины по боксу среди юношей и девушек отправляется на Чемпионат Европы за свой счет... Все из-за отсутствия централизованного финансирования со стороны ФБУ. Части юных спортсменов удалось заручиться поддержкой региональных федераций и меценатов, а остальные вынуждены просить деньги в социальных сетях", - говорится в материале.

Только перелет в Турцию для одного спортсмена стоит порядка 17 тыс. гривен. Плюс расходы на проживание, питание, парадную и боксерскую форму, страховку. "Поэтому нет пока никаких гарантий, что на Чемпионате Европы мы увидим все первые номера сборной Украины", - пишут ЭН.

Как говорится в материале, ситуация для юношеского бокса беспрецедентная. Ежегодно сборные Украины всех возрастов принимали участие в учебно-тренировочных сборах, чемпионатах Европы и мира, а первые номера сборных ездили на турниры исключительно за счет ФБУ, которой руководил Владимир Продивус. После захвата ФБУ и смены руководства, все эти расходы возложены на семьи спортсменов - несмотря на обещания самопровозглашенного "президента" ФБУ Кирилла Шевченко выделить необходимое финансирование.

Ситуация в ФБУ вышла за пределы организации и уже начинает негативно сказываться на спортивных результатах Украины. "Халатность нового руководства ФБУ может оставить Украину без медалей на Чемпионате Европы среди юношей и девушек. А впереди – Чемпионат Европы среди женщин и Чемпионат мира среди молодежи", - говорится в материале.