В пятницу, 28 января, стало известно о смерти знаменитого украинского боксера Владимира Вирчиса.
В Нацполиции сообщили, что тело бывшего боксера было обнаружено прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе. Правоохранительные органы подтвердили, что 48-летний спортсмен покончил жизнь самоубийством.
На сайте полиции Киева информируют, что по делу открыто уголовное производство.
"Сегодня ночью поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и "скорая".
На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее. Врачи констатировали его смерть, тело направили на экспертизу. Погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис.
Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с отметкой "самоубийство", – говорится в сообщении.
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- В профессиональном боксе Вирчис дебютировал в 1999 году, в бою с Андреем Олейником.
- В 2003-04 годах Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе, а в 2005-06 годах - интерконтинентальным чемпионом по версии WBO.
- В 2007 году Владимир победил итальянца Паоло Видоца и завоевал чемпионский титул EBU в хэвивейте.
- В 2008 году проиграл Хуану Карлосу Гомесу в бою за звание чемпиона мира по версии WBC. Это поражение стало вторым в его карьере. Первое он потерпел в 2006 году, когда столкнулся с узбеком Русланом Чагаевым и проиграл решением судей.
- В своем последнем бою Вирчис победил латвийца Эдгарса Кальнарса в 2009 году.
- Всего провел 28 поединков на профессиональном ринге. 26 побед, из них 21 нокаутом. Два поражения.