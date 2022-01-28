Правоохранительные органы подтвердили, что спортсмен покончил жизнь самоубийством.

В пятницу, 28 января, стало известно о смерти знаменитого украинского боксера Владимира Вирчиса.

В Нацполиции сообщили, что тело бывшего боксера было обнаружено прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе. Правоохранительные органы подтвердили, что 48-летний спортсмен покончил жизнь самоубийством.

На сайте полиции Киева информируют, что по делу открыто уголовное производство.

"Сегодня ночью поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и "скорая".

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее. Врачи констатировали его смерть, тело направили на экспертизу. Погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с отметкой "самоубийство", – говорится в сообщении.

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