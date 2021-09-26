Британский экс-чемпион был немногословен.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и его промоутер Эдди Хирн прокомментировали поражение от Александра Усика.

Джошуа опубликовал короткий пост в Twitter:

"Сохраняйте позитивный настрой, даже если мир рушится прямо перед вами. Лондон, я люблю тебя и каждый раз благодарю".

Хирн в комментарии Sky Sports подчеркнул, что Усик победил заслуженно, так как был лучше:

"Усик вошел в историю. Никаких жалоб от Джошуа, но это тяжелое поражение. Он решил сразиться с лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. Он должен получить признание за это. Он был побежден лучшим человеком".

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Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.

Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Сообщалось, что в контракте на этот бой был прописан реванш на случай победы Усика.

Автор: Антон Дударь