Экс-чемпиону мира по боксу, а ныне мэру Киева исполнилось 50 лет.

19 июля бывшему чемпиону мира по боксу, мэру Киева Виталию Кличко исполнилось 50 лет.

По этому поводу Кличко опубликовал пост в Instagram. А также в день рождения экс-боксер прыгнул с парашютом.

"Это 50! Друзья! Сегодня, в день своего юбилея, могу сказать, что выстоял 50 раундов! Я всего в жизни достиг сам. И продолжаю работать над собой. Главное - иметь цель и настойчиво идти к ней. Никогда не опускать рук. Ничего не бояться и не обращать внимания на тех, кто не верит в тебя", - написал Кличко.

"Быть сильным и ставить перед собой высокую планку. Я всегда так делал. 50 - только экватор. Видео ниже это доказывает!", - добавил мэр Киева.

Также бывший чемпион мира опубликовал свое фото с оголенным торсом и гирями в руках.

Виталий Кличко: карьера в боксе и политике

На профессиональном ринге Кличко выступал с 1996 по 2012 годы. В 2005 году он объявлял о завершении карьеры, но через три года вернулся.

Кличко-старший трижды становился чемпионом мира. Он владел поясами WBO и дважды - WBC.

Виталий Кличко является обладателем званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по версии WBC.

Он первым из украинцев был включен в Международный зал славы бокса.

В 2014 году Кличко стал мэром Киева. Он был переизбран на эту должность в 2015 году, а затем в 2020-м.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь