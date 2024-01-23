В Японии состоялся поединок украинца Артема Далакяна и японца Сеиго Акуи.

Во вторник, 23 января, состоялся поединок украинского чемпиона WBA в наилегчайшей весовой категории Артема Далакяна и обязательного претендента на титул Сеиго Акуи.

Бой прошел на арене "Ryogoku Kokugikan" в Осаке (Япония)

Поединок Далакяна и Акуи продлился все 12 раундов и завершился победой представителя Японии единогласным решением судей (116:112, 117:111, 119:109).

Таким образом, Сеиго Акуи завоевал чемпионский титул WBA в наилегчайшем весе. Для украинца Далакяна это была седьмая защита пояса. Он владел чемпионским титулом с 2018 года.

Полное видео боя Далакян - Акуи:

В послужном списке Артема Далакяна на профессиональном ринге 22 победы (15 нокаутом) в 23 боях. Это поражение стало первым в карьере 36-летнего украинского боксера. Японец Акуи провел свой 22 бой на профи-ринге. На его счету 19 побед, два поражения и одна ничья.

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