Карен Чухаджян может стать временным чемпионом по версии IBF в полусреднем весе.

Украинский боксер Карен Чухаджян проведет бой против непобежденного американца Джарона Энниса за временный пояс IBF в полусреднем весе.

По информации BoxingScene, поединок состоится 7 января в Вашингтоне на вечере бокса промоутерской компании Premier Boxing Champions.

Главным поединком вечера станет бой Джервонты Дэвиса с Эктором Луисом Гарсией.

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Отметим, что Эннис стал обязательным претендентом на чемпионский поединок с Эрролом Спенсом за титул IBF. Однако у Спенса назначен бой с обязательным претендентом на пояс WBC Китом Турманом.

Чухаджян - Эннис: профайлы боксеров

Джарон Эннис провел на профессиональном ринге 30 боев, в которых одержал 29 побед.

Свой последний бой Эннис провел 14 мая 2022 года против канадца Кастьо Клейтона. Джарон нокаутировал соперника во втором раунде и завоевал статус обязательного претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF.

В активе Чухаджяна 21 победа и одно поражение в боях на профи-ринге.

Свой последний поединок Карен провел 2 июля 2022 года. Украинец победил австралийца Блейка Минто и защитил титул IBF Inter-Continental.

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