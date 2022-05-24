Война забрала жизнь украинского боксера Олега Прудкого.

В боях с российскими оккупантами на востоке Украины погиб боксер из Черкасс Олег Прудкий.

Печальное известие сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.

Дата и место гибели украинского боксера пока не сообщают. В Федерации искренне сочувствуют семье и знакомым погибшего.

"Со скорбью сообщаем, что в боях с российскими оккупантами погиб мастер спорта международного класса по боксу, чемпион Украины Олег Прудкий. Федерация бокса Украины выражает соболезнования семье боксера! Вечная память тебе Олег," – говорится в сообщении.

Прудкий был членом команды "Украинские атаманы", а также становился двукратным чемпионом Украины в категории до 60 килограмм. Он был участником многих международных турниров, в том числе чемпионата Европы среди юниоров. Олег - мастер спорта международного класса.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже три месяца.

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