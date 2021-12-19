Мэр Киева подчеркнул, что Александр Усик любит Украину.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко высказал свое мнение о политических взглядах боксера Александра Усика.

В интервью "5 каналу" Кличко ответил на вопрос о том, считает ли он Усика "ватником".

"Я знаю, что он проукраинец. Знаю, что он всегда поднимает украинский флаг, всегда представляет Украину, несмотря на то, что Крым сейчас оккупирован, и любому человеку, имеющему украинский паспорт... В Крыму их выживают, выдавливают. Он всегда подчеркивает: "Я крымчанин, Крым - это Украина, я люблю Украину, я украинец". Может, кому-то не нравятся взгляды. Возможно, с политической точки зрения он делает какие-то...".

Ведущая прервала Кличко, отметив, что взгляды Усика - это влияние РПЦ. Кличко ответил:

"Я детей своих тоже крестил в Лавре. Сейчас меня можно разрисовать как ватника. Так получилось, но ценности остаются четки. Украина - независимое государство. Мы строим страну, независимо от России. Если человек говорит на русском - это не обязательно означает, что он должен быть кем-то там. Это принцип - прилепить какое-то клеймо к человеку".

Напомним, что Усик является боксером промоутерской компании K2 Promotions, которая принадлежит братьям Кличко.

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Александр Усик: скандалы

Автор: Антон Дударь