Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко высказал свое мнение о политических взглядах боксера Александра Усика.
В интервью "5 каналу" Кличко ответил на вопрос о том, считает ли он Усика "ватником".
"Я знаю, что он проукраинец. Знаю, что он всегда поднимает украинский флаг, всегда представляет Украину, несмотря на то, что Крым сейчас оккупирован, и любому человеку, имеющему украинский паспорт... В Крыму их выживают, выдавливают. Он всегда подчеркивает: "Я крымчанин, Крым - это Украина, я люблю Украину, я украинец". Может, кому-то не нравятся взгляды. Возможно, с политической точки зрения он делает какие-то...".
Ведущая прервала Кличко, отметив, что взгляды Усика - это влияние РПЦ. Кличко ответил:
"Я детей своих тоже крестил в Лавре. Сейчас меня можно разрисовать как ватника. Так получилось, но ценности остаются четки. Украина - независимое государство. Мы строим страну, независимо от России. Если человек говорит на русском - это не обязательно означает, что он должен быть кем-то там. Это принцип - прилепить какое-то клеймо к человеку".
Напомним, что Усик является боксером промоутерской компании K2 Promotions, которая принадлежит братьям Кличко.
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Александр Усик: скандалы
- Усик неоднократно попадал в скандальные ситуации из-за своих взглядов, позиции и высказываний по ряду вопросов.
- Так, боксера не раз спрашивали о том, "чей Крым?". В апреле 2014 года он называл Крым украинским, но в следующие годы отвечал "Крым - это Крым", "Крым - Божий", говорил: "Мы кричим про территории - чей Крым, чей Крым... Да хрен с тобой, Крым. Люди, которые там есть - это и есть Крым", а также называл вопросы про Крым "собачьими".
- Также Усику припоминают то, что он является прихожанином Московского патриархата. Так, он называл митрополита Онуфрия "абсолютным чемпионом мира в своем деле".
- В апреле 2020 года Усик вместе с Василием Ломаченко поздравили всех с Пасхой в компании российских артистов и священников.
- В 2020 году Усик вместе с Василием Ломаченко снялся в российском фильме о вере, после чего боксеры были включены в базу "Миротворца".
- Еще одну волну критики в свой адрес Усик вызвал, когда сказал, что предпочитает, чтобы его называли "Александр", а не "Олександр".
- В 2021 году Усик появился в фильме супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко "Паломница". Позже боксер заявил, что не хотел сниматься в фильме и назвал это "информационной войной".
- При этом Усик не раз признавался в любви к Украине и даже посвящал родному государству стихи.