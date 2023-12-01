Карл Фроч поделился мнением о будущем поединке Александра Усика против Тайсона Фьюри.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился своим мнением о поединке за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Британец отметил, что "Цыганский король" уже прошел свой пик и находится не в лучшей форме. По мнению Фроча, этот бой может завершится любым исходом.

"Надеюсь, что Фьюри сможет стать тем парнем, который трижды сражался с Уайлдером, показать хорошее выступление и сохранить титулы в Великобритании. Я думаю, что бой против Усика может закончиться любым исходом.

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Я считаю Фьюри небольшим андердогом, хотя поначалу для меня он был фаворитом из-за его габаритов. Усик - настоящий боец с сильным умом. Он воин. Я даже не могу представить, что его кто-нибудь когда-нибудь побьет, потому что он настолько хорош, но кто знает. Хороший большой парень всегда побьет хорошего маленького.

Судя по тому, что я видел и слышал, Тайсон прошел свой пик, он в упадке. Фьюри и так велик, но у него много веса на талии, и сейчас он изо всех сил пытается сбросить его. Тайсон в середине четвертого десятка. Его не волнуют деньги. Слушая его и смотря его документальный фильм на Netflix, он страдает психическими расстройствами", - приводит слова Фроча BoxingSocial.

Напомним, бой Усик - Фьюри состоится 17 февраля следующего года в Саудовской Аравии. На кону в этом поединке впервые в истории будут стоять 4 главных пояса в королевском дивизионе.

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