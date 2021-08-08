Украинский рефери Павел Василинчук опередил коллег из Польши и США.

Украинский рефери Павел Василинчук получил солидную награду. Нашего соотечественника признали лучшим судьей боксерского турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины со ссылкой на оргкомитет Олимпиады.

Василинчук, который родом из города Черновцы, был единственным представителем Украины среди 36 судей, которые обслуживали боксерские поединки в Токио.

Павел провел 10 поединков в качестве рефери в Токио непосредственно на ринге, а также 32 боя украинец судил как член судейской бригады.

Василинчук стал первым украинцем, которого наградили почетным статусом лучшего судьи Олимпиады.

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Автор: Артем Будрин