Василий Ломаченко занял в рейтинге восьмое место.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко включен в список десяти лучших боксеров XXI века.

Рейтинг составил портал talkSPORT.

Ломаченко расположился в нем на восьмой позиции.

"С поразительным любительским рекордом (396-1) Лома сумел достичь невероятно много всего в 17 профессиональных боях в трех разных весовых категориях. Он победил Гэри Рассела в третьем бою в профи, а позже заставил четырех противников подряд отказаться от продолжения боя, потому что они просто не могли справиться с его движениями в стиле Матрицы и ударами, летящими со всех сторон. Уникальный ринг-мастер, который был бы еще выше в этом списке, если бы решил раньше стать профессионалом", - отметили авторы рейтинга.

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Другие украинцы (братья Владимир и Виталий Кличко, а также Александр Усик) в топ-10 рейтинга не попали, однако оказались в списке боксеров, достойных упоминания. Кроме трех украинцев, в него также попали Тайсон Фьюри, Марко Антонио Баррера, Эрик Моралес, Мигель Котто, Теренс Кроуфорд и Серхио Мартинес.

Топ-10 боксеров XXI века по версии talkSPORT

10. Андре Уорд (36-0, 16 КО)

9. Джо Кальзаге (46-0, 32 КО)

8. Василий Ломаченко (15-2, 11 КО)

7. Геннадий Головкин (43-1-1, 41 КО)

6. Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО)

5. Хуан Мануэль Маркес (56-1-7, 40 КО)

4. Роман Гонсалес (50-3, 41 КО)

3. Бернард Хопкинс (55-2-8, 32 КО)

2. Мэнни Пакьяо (62-2-8, 38 КО)

1. Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО)

Василий Ломаченко: карьера в профи

Ломаченко дебютировал на профи-ринге в 2013 году и уже во втором поединке сражался за чемпионский пояс, но уступил Орландо Салидо.

В третьем бою украинец победил Гэри Рассела, став чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе.

В 2016 году Ломаченко завоевал пояс WBO во втором полулегком весе, а затем в 2018-2019 годах собрал три титула в легком весе (WBO, WBA и WBC).

Он установил рекорд, завоевав пояса в трех разных весовых категориях всего за 12 боев.

В 2020-м Ломаченко упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира, проиграв решением судей Теофимо Лопесу.

В 2016 году украинец был признан лучшим боксером года по версиям HBO и World Boxing News, в 2017 году - по версиям HBO и The Ring. Также он неоднократно возглавлял различные рейтинги лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Автор: Антон Дударь