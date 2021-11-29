Отец Теофимо Лопеса сделал важное заявление.

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, поделился планами своего сына после сенсационного поражения Джорджу Камбососу.

"Реванша не будет. Моя ошибка, что я так долго держал сына в легком весе. Мы поднимемся в первый полусредний дивизион, проведем поединок в феврале, а потом подеремся с Джошом Тейлором. Это ничего не меняет. Все знают, что Теофимо выиграл у Камбососа. Все были расстроены, гудели во время обнародования решения судей. Тупое поражение. Не должен был связываться с DAZN, Top Rank", - заявил Лопес-старший для Seconds Out Boxing.

Заметим, что Тейлор - абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе.

Камбосос предложил Лопесу провести реванш:

"Теофимо, прими это поражение как чемпион - давай снова подеремся в Австралии. Бой на 80 тысяч болельщиков в Австралии - сделаем это еще раз".

Однако Лопесы отказались.

Ситуация в легком весе

Камбосос и Лопес выступают в весовой категории украинца Василия Ломаченко.

Камбосос завладел всеми поясами, за которые Ломаченко сражался с Лопесом.

Украинский боксер свой ближайший бой проведет 11 декабря - против Ричарда Комми.

Уже три боксера изъявили желание встретиться с Камбососом - обладатель пояса WBC Девин Хейни, Райан Гарсия, а также Шакур Стивенсон.

Сам Камбосос заявлял, что даст шанс Ломаченко, когда завоюет пояса.

Автор: Артем Будрин