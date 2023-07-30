Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях.

В ночь на 30 июля в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса, в главном бою которого обладатель титула WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд сразился за звание абсолютного чемпиона с Эрролом Спенсом, владеющим титулами WBC, WBA (Super) и IBF.

Бой завершился победой 35-летнего Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде.

Во втором раунде Теренс Кроуфорд за 10 секунд до гонга отправил Эррола Спенса в первый нокдаун. Еще два нокдауна произошли в 7-м раунде. В 9-м раунде Кроуфорд пошел на добивание, поэтому рефери решил остановить избиение.

Обзор боя Кроуфорд - Спенс:

Таким образом, Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе. Теперь на счету американца 40 побед в 40 боях на профи-ринге.

Отметим, что Кроуфорд стал первым в эпоху четырех поясов представителем мужского бокса, который стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. В 2017 году Теренс был абсолютным чемпионом мира в 1-м полусреднем весе.

33-летний Эррол Спенс потерпел первое поражение в своей карьере. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и в мае 2017-го впервые стал чемпионом мира, а затем дважды объединил титулы, победив соотечественника Шона Портера и кубинца Йордениса Угаса.

В послужном списке Спенса 28 побед (22 нокаутом) в 29 боях.

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