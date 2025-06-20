Бой между Цутому Сасаки и Брайаном Норманом закончился досрочно.

Японский боксер Цутому Сасаки потерял полтора месяца памяти после боя против американца Брайана Нормана за титул чемпиона мира WBO в полусреднем весе. Об этом сообщает daily.co.jp.

Бой между Сасаки и Норманом состоялся 19 июня в Токио. Уже в первом раунде американец дважды отправил японца в нокдаун, а уже в пятом раунде рефери пришлось остановить бой после левого хука в голову от Нормана.

После удара Сасаки упал и ударился затылком, потеряв создание. Боксер пролежал без сознания около минуты, после чего его вынесли на носилках.

Видео дня

В больнице выяснилось, что японский боксер потерял полтора месяца памяти. Сасаки не смог вспомнить ход боя и даже то, как он был согласован.

"Сасаки доставили в больницу, где он прошел медицинские обследования, в частности компьютерную томографию. У него нет видимых физических травм или внутреннего кровотечения, однако он сильно ударился затылком и потерял память. Мы будем следить за состоянием Сасаки", - заявил организатор Накай Иссей.

Последние новости бокса

Ранее британский боксер Тайсон Фьюри объявил о возвращении на ринг. Он встретится с Энтони Джошуа в бою под названием "Битва британцев".

Кроме того, отец Тайсона Фьюри спрогнозировал победителя матча-реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. По словам Джона Фьюри, у британского боксера высокие шансы на победу.

Вас также могут заинтересовать новости: