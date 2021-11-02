Энди Руис предостерег украинца от своих ошибок.

32-летний американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис посоветовал Александру Усику держать себя в хорошем тонусе перед вторым поединком против Энтони Джошуа.

Руис призвал Усика не нарушать спортивный режим и дисциплину, ведь именно это помешало Энди защитить титулы чемпиона.

"Я не хотел бы, чтобы Усик повторил мои ошибки. Получить все пояса, гулять, делать все эти глупости и не беспокоиться о сохранении титулов. Уверен, Усик поступит правильно и не повторит моих ошибок", - сказал Руис для Вoxinginsider.

"Джошуа вышел без плана на бой, а Усик оказался ловким парнем. Он удивил меня. Отличная работа! Снимаю шляпу перед ним. Их реванш будет очень крутым поединком. Джошуа сейчас немного растерян, но он побывал здесь, в США. Встречался с лучшими тренерами, советовался с ними, внимательно все выслушивал. Ко второму бою он сумеет собраться. Если в реванше Усик спуртонет раньше, если будет прессинговать, контратаковать, то снова победит", - добавил Энди.

Летом 2019 года Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы, однако уступил британцу в реванше.

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Усик - Джошуа: что известно о реванше

Автор: Артем Будрин