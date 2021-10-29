Экс-чемпион мира Энтони Джошуа вновь высказался о бое с украинцем Александром Усиком.
В интервью YouTube-каналу iFL TV Джошуа заявил, что впервые по-настоящему проиграл:
"Бой с Усиком стал моим первым настоящим поражением. Не было никаких сторонних причин, это моя личная ответственность".
Он заверил своих фанатов, что не потерял мотивацию:
"Я не потерял мотивацию, несмотря на все эти посты в Instagram, в которых я улыбаюсь и говорю: "Все отлично, ребята, я проиграл, но я вернусь. Я собрал свою команду уже на следующий день после боя, и это был довольно неприятный разговор. У меня небольшая команда, всего пять человек, которые имеют непосредственное отношение к моему лагерю. Это был неприятный момент, не буду врать".
Напомним, что ранее Джошуа также проигрывал Энди Руису - в 2019 году он уступил техническим нокаутом.
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Усик - Джошуа: что известно о реванше
- Изначально в контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.