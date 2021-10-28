Действующий чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился своими мыслями на тему возможного завершения карьеры.
Украинский боксер не называет ориентиры, однако сказал, что для себя уже решение принял.
"Не хочу говорить о завершении карьеры, но у себя в голове я уже все решил. Еще не окончательно, но план по поводу завершения уже есть", - приводит слова Усика Daily Mail.
Читайте также"Усик - бог бокса": Джошуа согласен провести реванш с украинцем в КиевеВ сентябре этого года Александр Усик вышел в ринг против британского боксера Энтони Джошуа и выиграл бой единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO.
Ранее сообщалось, что Александр Усик высказал свое мнение о желании британца Энтони Джошуа сменить тренера перед реваншем с украинцем.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- Изначально в контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.