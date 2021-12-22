Александр Спирко раньше занимал первую строчку в рейтинге WBO.

Непобедимый украинский боксер Александр Спирко 18 декабря вернулся на профессиональный ринг после шестилетней паузы.

32-летний Спирко победил Евгения Кондратенко в рамках вечера бокса в Броварах, главным событием которого стал бой между Денисом Беринчиком и Исой Чаниевым.

В интервью XSport.ua Спирко рассказал, почему так долго не выходил на ринг.

"Пауза не из-за войны произошла. Вообще не из-за этого. Я после ее начала ездил пару раз в Донецк. Там жизнь на 20 лет назад ушла. По-другому все стало. Сейчас я в Киеве живу. Но так получилось, что я отбоксировал. Потом затяжная пауза была, потом родился сын - и все, с боксом закончилось", - отметил Спирко.

Он подчеркнул, что мать ребенка бросила семью:

"У нас семья неполная, поэтому мы с моим отцом занимались сыном моим. Его мать, она родила и отказалась от ребенка. Она не хотела его вообще рожать. Так получилось, что девочка забеременела. Ей было 20 лет. Она неделю побыла с ним и написала отказ от материнства".

Спирко отметил, что всегда рассчитывал вернуться на ринг:

"Я не прекращал, не думал, что больше боксировать не буду - знал, что рано или поздно еще будем боксировать. Скучал по боксу, понимал, что самое ценное уходит - время. Это не нравилось мне. Но если так, то значит так".

Также он сказал, что у него "самые высокие амбиции":

"Засматриваюсь ли я на чемпионов? Конечно. Хотелось бы боксировать с ними. Даже не боксировать, а выиграть пояс чемпиона мира".

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Александр Спирко: карьера