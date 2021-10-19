Олег Малиновский считает, что Джошуа будет непросто в реванше с Усиком.

Украинский боксер Олег Малиновский (27-0, 8 КО) высказал свое мнение относительно будущего реванша обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Джошуа сейчас понимает, что перебоксировать Саню он не сможет. Он, наверное, будет поднимать руки, идти вперед и все-таки стараться ударить. Получится у него это сделать или нет? Я думаю, вряд ли, конечно", - заявил Малиновский.

По мнению Малиновского, Джошуа должен изменить свой подход, в противном случае перспектив у британца будет мало.

"Если Джошуа ничего не поменяет, то реванш будет таким же, каким был первый бой – односторонним. Саня, однозначно. Хотя Саня тоже прочувствовал Джошуа. Думаю, теперь он понимает, что можно выигрывать и досрочно. Вроде бы он и хотел это сделать, но его угол придержал".

Украинский боксер полностью уверен в том, что реванш между Усиком и Джошуа состоится.

"Состоится ли реванш? Думаю, да, почему нет? Он же в контракте прописан. А что тогда делать Джошуа, завязывать или что?", – сказал Малиновский в интервью Youtube-каналу B1Boxing.

Читайте такжеЭкс-чемпион мира высказался о возможном поединке Усик - ФьюриНапомним, в сентябре текущего года состоялся чемпионский бой между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. На кону стояли чемпионские пояса в супертяжелом весе WBA, IBF, WBO и IBO, принадлежащие Джошуа на тот момент. Победу в поединке одержал украинский супертяж единогласным решением судей.

Усик - Джошуа: что известно о реванше

Автор: Владимир Медяник