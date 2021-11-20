Артем Далакян в Киеве провел защиту титула / фото: xsport.ua
В субботу, 20 ноября, украинский чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян техническим нокаутом победил временного чемпиона WBA Луиса Консепсьона. Бой прошел на арене ACCO International в Киеве.
С первых раундов украинец действовал активнее, но Консепсьон оказывал сопротивление. В пятом раунде Далакян дважды отправил соперника в нокдаун.
Вторая половина поединка прошла при доминировании Далакяна. В девятом раунде Артем обрушил шквал атак на Консепсьона, снова отправив его в нокдаун, после которого команда панамца сняла своего бойца.
Обзор боя:
Накануне поединка боксеры показали одинаковый вес.
Артем Далакян: пятая защита пояса
- Далакян завоевал пояс чемпиона мира в 2018 году в США, победив единогласным решением судей Брайана Велорию.
- После этого украинец провел четыре защиты титула. Он побеждал Сиричана Тайена, Грегорио Леброна, Саравуту Таворнхама и Хосбера Переса.
- В поединке против Переса Далакян сумел победить, даже несмотря на то, что провел большую часть боя с переломом руки.
- Далакян провел на профи-ринге 21 бой и во всех одержал победы. У Консепсьона - 39 побед и 9 поражений.