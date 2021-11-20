Далакян в Киеве досрочно победил панамца Консепсьона.

В субботу, 20 ноября, украинский чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян техническим нокаутом победил временного чемпиона WBA Луиса Консепсьона. Бой прошел на арене ACCO International в Киеве.

С первых раундов украинец действовал активнее, но Консепсьон оказывал сопротивление. В пятом раунде Далакян дважды отправил соперника в нокдаун.

Вторая половина поединка прошла при доминировании Далакяна. В девятом раунде Артем обрушил шквал атак на Консепсьона, снова отправив его в нокдаун, после которого команда панамца сняла своего бойца.

Обзор боя:

Накануне поединка боксеры показали одинаковый вес.

Артем Далакян: пятая защита пояса

Далакян завоевал пояс чемпиона мира в 2018 году в США, победив единогласным решением судей Брайана Велорию.

После этого украинец провел четыре защиты титула. Он побеждал Сиричана Тайена, Грегорио Леброна, Саравуту Таворнхама и Хосбера Переса.

В поединке против Переса Далакян сумел победить, даже несмотря на то, что провел большую часть боя с переломом руки.

Далакян провел на профи-ринге 21 бой и во всех одержал победы. У Консепсьона - 39 побед и 9 поражений.

Автор: Владимир Медяник