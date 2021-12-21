Иса Чаниев проиграл Денису Беринчику решением судей / фото K2 Promotions

Российский боксер Иса Чаниев, который в Броварах проиграл Денису Беринчику, отметил гостеприимство украинцев.

Об этом он рассказал в интервью Instagram-аккаунту boxing911.official.

"Я первый раз выступал в Украине и Киеве. В такой гостеприимной стране и городе я никогда не был. Ко мне подходили и фоткались, сами украинцы говорили, что болеют за меня. До того как я приехал в Украину, мне они писали, что болеют за меня и переживают. Очень гостеприимная страна и город, я просто был в шоке. Даже в раздевалку ко мне заходили и желали удачи. Я не ожидал такого", - сказал боксер.

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"Политику не стоит вмешивать в спорт. Мы чисто по-спортивному вышли и разобрались", - добавил Чаниев.

Беринчик - Чаниев: итоги боя

  • Поединок завершился победой Беринчика единогласным решением судей - 116-112, 118-110, 118-111.
  • Для украинца это 16-я победа в 16 боях в профи (9 раз он выигрывал досрочно). 
  • Беринчик защитил свой титул WBO International в легком весе шестой раз в карьере.
  • Для Чаниева это поражение стало 4-м в карьере при 15 победах.