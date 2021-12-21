Российский боксер Иса Чаниев, который в Броварах проиграл Денису Беринчику, отметил гостеприимство украинцев.

Об этом он рассказал в интервью Instagram-аккаунту boxing911.official.

"Я первый раз выступал в Украине и Киеве. В такой гостеприимной стране и городе я никогда не был. Ко мне подходили и фоткались, сами украинцы говорили, что болеют за меня. До того как я приехал в Украину, мне они писали, что болеют за меня и переживают. Очень гостеприимная страна и город, я просто был в шоке. Даже в раздевалку ко мне заходили и желали удачи. Я не ожидал такого", - сказал боксер.