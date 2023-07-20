Карл Фроч верит в победу Даниэаля Дюбуа в бою против Александра Усика.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик проведет свой следующий бой против Даниэля Дюбуа.

Прогноз на титульный бой поделился бывший чемпион мира Карл Фроч. Он считает, что 25-летний британец может нокаутировать украинца.

"Я могу представить, что Усик нарвется на лаки-панч от Даниэля и проиграет. Но это сверхтяжелый вес, гонка двух коней.

Видео дня

Произойти может все что угодно. Этот бой однозначно более увлекателен, чем бой Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну, для которого это будет дебют", - приводит слова Фроча BoxingScene.

Бой Усик - Дюбуа пройдет 26 августа в польском Вроцлаве на "Tarczynski Arena".

Отметим, что за этот бой украинский боксер получит чуть больше 6 миллионов долларов. Гонорар британца составит 2 миллиона долларов.

Напомним, Александр Усик не проиграл ни одного боя в профессиональной карьере. В послужном списке украинского боксера 20 побед в 20 поединках. 25-летний Даниэль Дюбуа, в свою очередь, одержал 19 побед в 20 боях при одном поражении.

Вас также могут заинтересовать новости: