Победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в 21-м веке.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Прогнозом на поединок за титул абсолютного чемпиона мира поделился бывший чемпион мира Карл Фроч. По его мнению, победить в этом бою больше шансов у "Цыганского короля".

"Поставить на Усика нетрудно. У этого парня есть навыки, после перехода в супертяжелый вес он встречался с гигантами. Усик набрал вес и немного состарился, но то же касается и Фьюри. Если оба бойца покажут свое лучшее выступление, то это подбрасывание монетки.

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Но если реально смотреть на вещи, хорошо подготовленный Фьюри выиграет бой. Это будет нелегко, но он, скорее всего, будет использовать размах рук, чтобы держать Усика на дистанции", – приводит слова Фроча Boxing 24/7.

Напомним, 29 сентября было официально объявлено, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой.

Поединок века состоится в декабре этого года или в январе следующего. Точную дату боя объявят после поединка Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Отметим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в 21-м веке.

Добавим, что в послужном списке Тайсона Фьюри 33 победы и одна ничья в 34 боях. В активе Александра Усика 21 победа в 21 бою на профи-ринге.

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