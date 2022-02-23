Француженка Эстель Моссели имеет украинские корни.

Олимпийская чемпионка по боксу Эстель Моссели прокомментировала агрессию России. У 29-летней француженки украинские корни - ее мама родом из Козятина (Винницкая область).

"Готовы ли мы бороться за уважение? Я так не думаю, но иногда у нас нет выбора. Боритесь за нашу свободу. Я обращаюсь к тем, кто готовится к нежелательной войне, и тем, кто страдает от нее сегодня. Меня до глубины души задело происходящее на земле моих предков. Мир был бы намного лучше, если бы правила и уважение применялись ко всем добровольно или принудительно", - написала у себя в Іnstagram Эстель.

Мать Эстель - украинка, отец - из Конго. Папа будущей боксёрши приехал в Украину учиться на электротехника. В Украине он женился на маме Эстель, которая родом из Козятина. Позже семья эмигрировала во Францию, где и родилась Эстель.

Эстель выступает в весовой категории до 60 кг. В 2016 году она стала чемпионкой мира среди любителей, а также выиграла золото на Олимпийских играх в Рио-2016. В 2019 году Эстель завоевала пояс IBO среди профессионалов.

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