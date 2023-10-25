Тренер Деонтея Уайлдера расхвалил своего подопечного.

Известный тренер Малик Скотт, который работает с Деонтеем Уайлдером, рассыпался в комплиментах в адрес своего подопечного, сравнив его с легендами мирового бокса.

По мнению 43-летнего тренера, Уайлдер обладает самым мощным ударом в истории бокса.

"Многие говорят, что Нганну - лучший панчер. Мне нравится позиция Фрэнсиса, но он оказался не в своей лиге, приняв бой с Фьюри. Я не отношусь к этому бою серьезно.

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Удары Нганну очень медленные. Поэтому я думаю, что Деонтей - самый сильный панчер в истории этого спорта. Его удары быстро достигают цели. Это похоже на Владимира Кличко, с которым я спарринговал. Это игра в дюймы.

Я бы сравнил Деонтея с Брюсом Ли, если говорить о скорости. И Ленноксом Льюисом, обладавшим силой удара, способной вас погрузить в глубочайший сон, а также разбудить в ту же ночь. Деонтей Уайлдер - это смесь того и другого. Он быстрее Леннокса Льюиса и Владимира Кличко. У него есть быстрота и сила. Поэтому Деонтей бьет сильнее, чем оба этих парня.

Как боец, который был на ринге со всеми тремя, а еще и с Виталием Кличко, я просто говорю, что Деонтей Уайлдер - сильнейший панчер в истории этого спорта. Все кого я перечислил, являюсь сильными панчерами и могут убить тебя одним ударом", - заявил Скотт в комментарии BoxingNews24.

Добавим, что в послужном списке Деонтея Уайлдера 46 боев на профи-ринге (43 победы, одна ничья и два поражения). Американец был чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC, но проиграл этот титул Тайсону Фьюри.

Свой последний поединок Уайлдер провел в октябре прошого года. "Бронзовый бомбардировщик" нокаутировал в первом раунде представителя Финляндии Роберта Хелениуса.

Ранее УНИАН сообщал, что Деонтей Уайлдер вызвал на поединок бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа.

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