Бой Ивана Редкача против знаменитого Эдриена Бронера не состоится.

36-летний украинский боксер Иван Редкач, выступающий в полусреднем дивизионе, заявил об окончании своей профессиональной карьеры.

Эпатажный спортсмен также сообщил об отмене своего боя с экс-чемпионом мира в четырех дивизионах Эдриеном Бронером.

"Этот бой с Эдриеном Бронером должен произойти, несмотря ни на что, мы оба этого хотим. Есть люди, которые этого не желают. Я уважаю Бронера и BLK за все его заслуги.

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Спасибо BLK за предоставленную возможность. Мне больно, ведь украли бой моей мечты, бой всей моей жизни. Бокс - это моя жизнь. Я пришел в боксерский зал, когда мне было 6 лет, благодаря моим болельщикам. Мы все ждали этого боя. И это не моя вина, что произошло. Извините меня.

В боксе много подлых людей, которые портят жизнь боксерам и ломают их мечты. Мне больно. Я закончил с боксом.

Я был верен боксу, но когда у боксера связаны руки, он не может бороться", - написал Редкач в своем Твиттере.

Напомним, поединок Редкача с Бронером должен был состояться 25 февраля. При этом организаторы поединка - BLK Prime, пока что никакой официальной информации об отмене боя не предоставляли.

За свою карьеру Иван Редкач в общей сложности провел 31 бой. В активе украинца 23 победы (18 нокаутом). Шесть боев Иван проиграл. Один поединок с его участием завершился вничью, еще один был признан несостоявшимся.

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