Латвийский боксер уверен, что может победить украинца в реванше.

Чемпион IBF в первом тяжелом весе Майрис Бриедис заявил, что перед завершением карьеры хочет провести бой с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

Латвийский боксер рассказал, что в его планах провести еще несколько боев и завершить карьеру реваншем с украинцем. Бриедис считает, что он может побить Усика и заявил о готовности драться с украинским боксером в любой весовой категории.

Читайте такжеДалакян - Консепсьон: где смотреть и прогноз букмекеров на чемпионский бой"Я хочу какой-то огромный бой. Я бы хотел устроить сейчас два-три боя с хорошими ребятами и провести свой последний поединок, наверное, лет в 40 с Усиком. Вот это был бы самый реальный сценарий для меня. Тогда было бы уже ясно, кто выиграл – Усик или я. Перед первым боем говорили, что и у него что-то болело, и у меня. У него были промоутеры, у меня не было.

Я думаю, сейчас был бы совершенно другой бокс, и люди кайфанули бы еще больше с этого боя. Мне без разницы, в каком весе с ним боксировать. Если бы сказали в крузерах, то был бы бой в крузерах, в супертяжах - не проблема", - приводит слова Бриедиса Fightnews.

Напомним, в 2018 году Александр Усик одержал победу над Бриедисом решением большинства судей и объединил в своих руках чемпионские пояса WBO и WBC, а также вышел в финал Всемирной боксерской Суперсерии, где в финале одолел россиянина Мурата Гассиева.

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Автор: Владимир Медяник