Сборные России и Беларуси смогут выступать под своими флагами, а в случае завоевания золотых медалей прозвучат государственные гимны.

Международная федерация бокса (IBA) сняла все санкции с российских и беларуских представителей.

"Совет директоров IBA проголосовал за то, чтобы отменить свое предыдущее решение и позволить боксерам России и Беларуси выступать на соревнованиях IBA с немедленным вступлением в силу. IBA убеждена, что политика не должна влиять на спорт. Поэтому для всех спортсменов должны быть созданы равные условия.

Уважая свою автономию как международную спортивную федерацию, IBA останется политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах.

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Кроме того, IBA обязана обеспечить одинаковое отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства. Сборные России и Беларуси смогут выступать под своими флагами, а в случае завоевания золотых медалей прозвучат государственные гимны.

Согласно решению, технические судьи России и Беларуси также вернутся к соревнованиям", - говорится в заявлении IBA.

IBA возглавляет российский функционер Умар Кремлев.

Ранее Международная боксерская ассоциация приостановила деятельность федерации бокса Украины из-за вмешательства правительства в ее деятельность. Украинским боксерам разрешат выступать под национальным флагом на соревнованиях, однако под названием "Украинская команда IBA".

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