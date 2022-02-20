Украинский боксер намерен подавать апелляцию на решение судей.

В субботу, 19 февраля, в рамках шоу промоутерской компании RCC Boxing Promotions украинский боксер легкого веса Зоравор Петросян сражался за титул WBC Asia в суперлегком весе против россиянина Ивана Козловского.

Поединок завершился скандальным поражением украинца.

На протяжении большей части боя Петросян действовал первым номером, оказывая давление на противника. Результатом такой активности украинца стало рассечение на правом глазу россиянина.

Бойцы прошли всю дистанцию и в итоге победителя боя определяли судьи, мнение которых разделилось. Один из них увидел безоговорочную победу украинца, выставив счет 99:91, а двое других - отдали победу представителю России: 94:96, 94:96.

Видео боя:

После боя Зоравор Петросян в своем Инстаграме заявил, что планирует подавать апелляцию на результат боя с Иваном Козловским. Украинец уверен, что его засудили в этом бою.

"Друзья, кто смотрел бой, поймет, о чем сейчас пойдет речь. Мое мнение и мнение почти всего зала – меня обокрали.

Мы будем подавать апелляцию. Я ничего не прошу, просто отдайте мне мое. Этот бой выиграл я, могу это сказать с чистой совестью.

Ну ничего, у нас такой тернистый путь, и мы его пройдем достойно, чтобы нам не было стыдно за тот бокс, который я показываю и буду показывать.

К моему сопернику претензий ни каких не имею, он достойный парень, и он сам сказал, что "мы сделали свою работу, а судьи уже так решили".

Спасибо за бой, Иван. Спасибо всем, кто следит за мной и поддерживает. Что нас не убивает, то делает нас сильнее", – сказал Петросян.

Отметим, что бой украинца против россиянина прошел в андеркарде поединка за пояс WBC Silver между экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Хорхе Линаресом и Зауром Абдуллаевым. Линарес сражался изо всех сил, но уступил Абдуллаеву.

Петросян - Козловский: итоги боя