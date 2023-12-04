Георгий Бущан верит в победу Александра Усика в поединке против Тайсона Фьюри.

В феврале следующего года в историческом бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик сразится с британцем Тайсоном Фьюри.

Предстоящий поединок прокомментировал голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан. Футболист считает, что больше шансов на победу в этом сражении у Александра Усика.

"Это будет крутой поединок, желаю Александру успеха, чтобы меньше синяков было у него. Тайсон Фьюри мне тоже нравился какое-то время. Меня иногда сравнивают с ним, когда я боксирую. Немного неспокойно, Тайсон большой, но я уверен, Александр докажет, что он - абсолютный чемпион", - приводит слова Бущана Трибуна.

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Напомним, поединок Усик - Фьюри пройдет 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. Победитель этого боя станет первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, который будет обладать четырьмя основными чемпионскими поясами.

Кроме того, победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе. В последний раз титул "абсолюта" в хевивейте выигрывал Леннокс Льюис в 2000 году.

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