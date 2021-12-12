Ганский боксер сумел выстоять все 12 раундов в бою с Ломаченко.

В ночь на 12 декабря в Нью-Йорке (США) прошел вечер бокса. Главным событием стал поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Ломаченко.

Василий Ломаченко нанес 248 ударов в бою с Ричардом Комми за пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.

Ломаченко реализовал 45% своих ударов. из них 60 джебов и 188 сильных ударов. 36 ударов было нанесено в 7-м раунде.

В то же время Комми смог реализовать только 12% ударов (33).

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей 117-110, 119-108, 119-108.

Ломаченко стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.

Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.

Победитель этого боя может провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего.

Авторитетный портал BoxingScore отдал Ломаченко 11 из 12 раундов

Автор: Владимир Медяник