Ломаченко заявил, что готов боксировать с Камбососом где угодно.

В ночь на 12 декабря в Нью-Йорке (США) прошел вечер бокса. Главным событием стал поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Ломаченко. В седьмом раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать соперника, но Комми выстоял.

На счету 33-летнего Ломаченко теперь 16 побед (11 нокаутом) и два поражения.

После боя Василий Ломаченко заявил, что готов боксировать с чемпионом мира Джорджем Камбососом в Австралии.

О том, что спрашивал в седьмом раунде:

"Я обратился к углу Комми. Он выглядел не очень хорошо, я спросил: "Не хотят ли остановить бой?". Но он настоящий воин – и мы продолжили этот бой".

О Джервонте Дэвисе:

"Конечно, я хочу этого боя. Если мне дадут этот шанс я буду боксировать. В легком весе много отличных боксеров. Мы можем организовать много хороших боев будущем".

О поединке с Камбососомв Австралии:

"Я поеду куда угодно. Могу поехать дальше".

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Ломаченко стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.

Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.

Победитель этого боя может провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего.

Авторитетный портал BoxingScore отдал Ломаченко 11 из 12 раундов.

Автор: Владимир Медяник