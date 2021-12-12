В ночь на 12 декабря в Нью-Йорке (США) прошел вечер бокса. Главным событием стал поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми.
Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Ломаченко. В седьмом раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать соперника, но Комми выстоял.
На счету 33-летнего Ломаченко теперь 16 побед (11 нокаутом) и два поражения.
После боя Василий Ломаченко заявил, что готов боксировать с чемпионом мира Джорджем Камбососом в Австралии.
The road to Undisputed continues. #LomaCommeypic.twitter.com/m3j2nPAqca— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
О том, что спрашивал в седьмом раунде:
"Я обратился к углу Комми. Он выглядел не очень хорошо, я спросил: "Не хотят ли остановить бой?". Но он настоящий воин – и мы продолжили этот бой".
О Джервонте Дэвисе:
"Конечно, я хочу этого боя. Если мне дадут этот шанс я буду боксировать. В легком весе много отличных боксеров. Мы можем организовать много хороших боев будущем".
О поединке с Камбососомв Австралии:
"Я поеду куда угодно. Могу поехать дальше".
Читайте такжеЛомаченко - Комми: статистика ударов боксеровЛомаченко - Комми: итоги боя
- Ломаченко стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
- Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.
- Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.
- Победитель этого боя может провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего.
- Авторитетный портал BoxingScore отдал Ломаченко 11 из 12 раундов.