Дмитрий Безус нокаутировал соперника во втором раунде.

Украинский супертяжеловес Дмитрий Безус легко расправился с опытным бразильским боксером Марсело Насименто в поединке, проходившем в рамках вечера бокса в Риге.

В концовке второго раунда уроженец Луганской области нанес два мощных удара в голову бразильцу. После этого украинец проверил несколькими ударами на "прочность" корпус соперника, после которых бразилец скрутился от боли и уже не смог продолжить поединок. Рефери внимательно осмотрел бразильца и понял, что тот продолжать бой не хочет.

Видео нокаута:

Отметим, что Безус, который при росте 200 см весит 126 кг и имеет прозвище Бизон, в прошлом году был спарринг-партнером чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика, готовившегося к поединку с британцем Энтони Джошуа.

Безус - Насименто: итоги боя

Дмитрий Безус добыл восьмую победу на профессиональном ринге в восьми поединках. Четыре из них одержаны нокаутом.

Насименто потерпел уже 22-е поражение в карьере. На счету бразильского боксера также 18 побед (16 - нокаутом).

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