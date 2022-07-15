Джордж Форман не признает себя виновным в сексуальных домогательствах.

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман может предстать перед судом по обвинениям в сексуальном насилии.

Как сообщает TMZ Sports, две женщины, отцы которых работали с боксером в 1970-х года, обвиняют его домогательствах пятидесятилетней давности.

Соответствующие иски на миллионы долларов ожидаются на этой неделе.

Знаменитый экс-боксер отверг обвинения в сексуальном насилии, сказав, что будет доказывать правоту в суде.

"В течение последних 6 месяцев две женщины пытались вымогать у меня и моей семьи миллионы долларов. Они ложно утверждают, что я совершил сексуальное насилие над ними более 45 лет назад, в 1970-х. Я решительно и категорически отрицаю эти обвинения.

Я горжусь репутацией, которая для меня важна не меньше, чем спортивные достижения, и меня не запугать беспочвенными угрозами и ложью. Я всегда руководствовался и буду руководствоваться верой и доверием к богу. Буду работать с адвокатами, чтобы полностью разоблачить схему моих обвинителей и защитить себя в суде.

Я не вступаю в драки, но и не убегаю от них", – заявил Форман.

Источник отмечает, что каждая из 2 женщин просит по 12,5 миллионов долларов. Состояние Формана оценивается в 300 миллионов долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что Владимир Кличко планировал вернуться в профессиональный бокс и побить великий рекорд легендарного американца Джорджа Формана, который становился чемпионом мира в возрасте 45 лет.

Джордж Форман: карьера и достижения

Форман - американский боксер-профессионал, выступавший в супертяжелом весе. За свою карьеру провел 81 бой, одержав 76 побед (68 - нокаутом) при пяти поражениях.

Форман является олимпийским чемпионом 1968 года.

Форман был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Обладал поясами WBC (1973 - 1974), WBA (1973 - 1974, 1994 - 1995), IBF (1994 - 1995).

WBC признал Формана самым сокрушительным супертяжеловесом в истории бокса.

В 1994 году в возрасте 45 лет Форман завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF, став старейшим чемпионом мира в истории бокса.

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