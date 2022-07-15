Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман может предстать перед судом по обвинениям в сексуальном насилии.
Как сообщает TMZ Sports, две женщины, отцы которых работали с боксером в 1970-х года, обвиняют его домогательствах пятидесятилетней давности.
Соответствующие иски на миллионы долларов ожидаются на этой неделе.
Знаменитый экс-боксер отверг обвинения в сексуальном насилии, сказав, что будет доказывать правоту в суде.
"В течение последних 6 месяцев две женщины пытались вымогать у меня и моей семьи миллионы долларов. Они ложно утверждают, что я совершил сексуальное насилие над ними более 45 лет назад, в 1970-х. Я решительно и категорически отрицаю эти обвинения.
Я горжусь репутацией, которая для меня важна не меньше, чем спортивные достижения, и меня не запугать беспочвенными угрозами и ложью. Я всегда руководствовался и буду руководствоваться верой и доверием к богу. Буду работать с адвокатами, чтобы полностью разоблачить схему моих обвинителей и защитить себя в суде.
Я не вступаю в драки, но и не убегаю от них", – заявил Форман.
Источник отмечает, что каждая из 2 женщин просит по 12,5 миллионов долларов. Состояние Формана оценивается в 300 миллионов долларов.
Ранее УНИАН сообщал, что Владимир Кличко планировал вернуться в профессиональный бокс и побить великий рекорд легендарного американца Джорджа Формана, который становился чемпионом мира в возрасте 45 лет.
Джордж Форман: карьера и достижения
- Форман - американский боксер-профессионал, выступавший в супертяжелом весе. За свою карьеру провел 81 бой, одержав 76 побед (68 - нокаутом) при пяти поражениях.
- Форман является олимпийским чемпионом 1968 года.
- Форман был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Обладал поясами WBC (1973 - 1974), WBA (1973 - 1974, 1994 - 1995), IBF (1994 - 1995).
- WBC признал Формана самым сокрушительным супертяжеловесом в истории бокса.
- В 1994 году в возрасте 45 лет Форман завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF, став старейшим чемпионом мира в истории бокса.