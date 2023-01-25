Женщина требует от легенды бокса 5 миллионов долларов в качестве моральной компенсации.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон был обвинен во втором изнасиловании.

Как сообщает Daily Mail, потерпевшая женщина требует компенсацию в 5 миллионов долларов.

По словам потерпевшей, инцидент произошел в начале 90-х, после посещения ночного клуба в городе Олбани (штат Нью-Йорк).

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В заявлении указано, что Тайсон изнасиловал ее в лимузине, что привело к "физическим, психологическим и эмоциональным травмам" за прошедшие с тех пор годы.

"Я села в лимузин Тайсона, чтобы забрать мою подругу из ее дома. Тайсон сразу начал прикасаться ко мне и попытался поцеловать. Я несколько раз говорила ему "нет" и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал.

В результате изнасилования Тайсона я страдала и продолжаю страдать от физических, психологических и эмоциональных травм. Я испытала чувство вины, потерю самоуважения, стыд, смущение, печаль, гнев, депрессию, тревогу, склонность к насилию, наркотическую и алкогольную зависимость и растерянность в результате жестокого изнасилования. У меня возникли проблемы на всю жизнь, включая, проблемы с сексом и с тем, что меня трогают. Я не смогла поддерживать и/или развивать здоровые отношения с мужчинами и вообще с кем-либо. Я испытала сильные эмоциональные страдания, включая, помимо прочего, ночные кошмары, приступы паники и воспоминания", - заявила потерпевшая.

Неизвестная попросила прессу и правоохранителей сохранить ее анонимность. Женщина требует от знаменитого спортсмена 5 миллионов долларов в качестве моральной компенсации.

Напомним, Майк Тайсон был признан виновным в изнасиловании Дезире Вашингтон 10 февраля 1992 года. Звездный боксер должен был провести 6 лет в тюрьме, но его освободили через три.

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