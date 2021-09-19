Мэнни Пакьяо стремится стать президентом Филиппин.

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин.

Об этом сообщает Reuters.

Осенью 2020 года Пакьяо возглавил правящую партию страны НДП-Лабан. Выбирать главу государства граждане Филиппин будут 9 мая 2022 года.

22 августа в Лас-Вегасе Пакьяо уступил единогласным решением судей чемпиону WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу, после чего объявил, что, вероятно, завершит карьеру.

Мэнни Пакьяо: карьера и достижения

Пакьяо провел на ринге 72 поединка. На его счету 62 победы (39 - нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи.

Пакьяо - единственный боксер, которому удалось стать чемпионом мира в восьми разных весовых категориях.

Филиппинец признавался лучшим боксером года вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring в период с 2008 по 2011 годы.

В 2019 году Пакьяо завоевал пояс WBA Super, но в январе 2021-го был лишен титула из-за длительного простоя.

Автор: Артем Будрин