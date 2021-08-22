Мэнни Пакьяо проиграл поединок за чемпионский титул.

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо вернулся на ринг и провел свой первый бой за два года.

Пакьяо провел бой против чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, кубинца Йордениса Угасу (27-4, 12 КО).

Возвращение получилось для филиппинца неудачным - он проиграл единогласным решением судей. Счет на судейских записках - 113:115, 112:116 и 112:116.

Как сообщает CompuBox, по ходу боя Пакьяо выбросил в два раза больше ударов (815 против 405), но Угас был точнее (у кубинца - 151 попадание, у Пакьяо - 130).

Читайте такжеБой Фьюри - Уайлдер могут отменить из-за проблем со здоровьем у новорожденной дочери британца

"Не знаю, вернусь ли на ринг, хочу отдохнуть, расслабиться, а потом принять решение. В следующем месяце я сделаю окончательное объявление о своей политической карьере. Хочу помочь людям на Филиппинах", - сказал 42-летний боксер, который является сенатором в Филиппинах.

Отметим, что изначально Пакьяо должен был боксировать против чемпиона в полусреднем весе Эррола Спенса, но поединок сорвался из-за травмы американца.

Мэнни Пакьяо: карьера и достижения

Пакьяо провел на ринге 72 поединка. На его счету 62 победы (39 - нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи.

Пакьяо - единственный боксер, которому удалось стать чемпионом мира в восьми разных весовых категориях.

Филиппинец признавался лучшим боксером года вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring в период с 2008 по 2011 годы.

В 2019 году Пакьяо завоевал пояс WBA Super, но в январе 2021-го был лишен титула из-за длительного простоя.

Автор: Антон Дударь