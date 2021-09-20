42-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры.
Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в своем Twitter.
"Мэнни Пакьяо подтвердил, что ушел из бокса в возрасте 42 года после поражения от Йордениса Угаса. Он уходит из спорта, как чемпион мира в восьми дивизионах на протяжении четырех десятилетий, один из величайших боксеров всех времен", - отметил Бенсон.
Также Бенсон процитировал самого Пакьяо:
"Моя боксерская карьера закончилась. Я давно занимаюсь боксом, и моя семья всегда говорила мне, что пора остановиться. Раньше я был ребенком, который продавал хлеб. Если бы я сказал вам, что буду чемпионом мира и буду известен на всю планету? Вы бы сказали, что это невозможно".
Напомним, что Пакьяо баллотируется на пост президента Филиппин.
Мэнни Пакьяо: карьера и достижения
- Пакьяо провел на ринге 72 поединка. На его счету 62 победы (39 - нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи.
- Пакьяо - единственный боксер, которому удалось стать чемпионом мира в восьми разных весовых категориях.
- Филиппинец признавался лучшим боксером года вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring в период с 2008 по 2011 годы.
- В 2019 году Пакьяо завоевал пояс WBA Super, но в январе 2021-го был лишен титула за долгий простой.