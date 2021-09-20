42-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры.

Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в своем Twitter.

"Мэнни Пакьяо подтвердил, что ушел из бокса в возрасте 42 года после поражения от Йордениса Угаса. Он уходит из спорта, как чемпион мира в восьми дивизионах на протяжении четырех десятилетий, один из величайших боксеров всех времен", - отметил Бенсон.

Также Бенсон процитировал самого Пакьяо:

"Моя боксерская карьера закончилась. Я давно занимаюсь боксом, и моя семья всегда говорила мне, что пора остановиться. Раньше я был ребенком, который продавал хлеб. Если бы я сказал вам, что буду чемпионом мира и буду известен на всю планету? Вы бы сказали, что это невозможно".