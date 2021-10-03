Майк Тайсон считает, что скорость Усика предопределила исход боя.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился своим мнением о бое между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Он прокомментировал результат боя для YouTube-канала ESNEWS.

"Усик был очень быстрым. Его скорость больше всего осложнила жизнь Джошуа. Джеб обломал Энтони. Однако Джошуа все еще учится. Он еще ребенок. Пусть Энтони и двукратный чемпион мира, но он еще ребенок. Я говорю только об их поединке. Я не говорю о боях, которые были у них до этого", - сказал Тайсон.

Легендарный боксер выразил желание увидеть бои Усика с другими супертяжами:

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"Усик перевернул игру. Я хочу увидеть, как он дерется с другими парнями. Я хочу посмотреть его бои с Уайлдером и Энди Руисом. Эти парни опытнее, чем Джошуа".

Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Автор: Антон Дударь