Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился своим мнением о бое между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
Он прокомментировал результат боя для YouTube-канала ESNEWS.
"Усик был очень быстрым. Его скорость больше всего осложнила жизнь Джошуа. Джеб обломал Энтони. Однако Джошуа все еще учится. Он еще ребенок. Пусть Энтони и двукратный чемпион мира, но он еще ребенок. Я говорю только об их поединке. Я не говорю о боях, которые были у них до этого", - сказал Тайсон.
Легендарный боксер выразил желание увидеть бои Усика с другими супертяжами:
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"Усик перевернул игру. Я хочу увидеть, как он дерется с другими парнями. Я хочу посмотреть его бои с Уайлдером и Энди Руисом. Эти парни опытнее, чем Джошуа".
Усик - Джошуа: итоги боя
- Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.
- Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.
- Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
- Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.
- Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.
- Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.