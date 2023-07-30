Теренс Кроуфорд победил Эррола Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде.

В ночь на 30 июля американский боксер Теренс Кроуфорд техническим нокаутом победил своего соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

35-летний Кроуфорд после боя поблагодарил Спенса и его команду за этот бой, а также подчеркнул, что он исполнил свою мечту.

"Как уже раньше говорил, я всегда об этом мечтал. Никто не верил в меня, когда я поднимался на ринг. Но, я заставил всех поверить. Я хочу поблагодарить Спенса и его команду. Без них, это не было бы возможным.

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В свое время они пытались занести меня черный список, не пускали на вершину. Я продолжал молиться Богу, чтобы у меня была возможность показать миру, кто такой Теренс Кроуфорд. Думаю, что сегодня вечером, я смог это сделать. Этим вечером я показал, насколько велик", - сказал Кроуфорд.

Отметим, что победа над Спенсом позволила Кроуфорду вписать свое имя в историю мирового бокса. 35-летний американец стал первым в эпоху четырех поясов представителем мужского бокса, который стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях.

Напомним, в 2017 году Теренс Кроуфорд в объединительном бою нокаутировал намибийца Джулиуса Индонго, который владел титулами WBA и IBF и стал абсолютным чемпионом мира в 1-м полусреднем весе.

Всего в послужном списке Кроуфорда 40 боев на профи-ринге, в которых он одержал 40 побед (31 нокаутом).

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