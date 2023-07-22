Константин Довбыщенко прервал серию из четырех поражений подряд.

Украинский боксер-супертяж Константин Довбыщенко сенсационно одержал победу над молодым и многообещающим британцем Мэтти Харрисом. Произошло это на вечере бокса в Эдинбурге (Шотландия).

Наш соотечественник в пятом раунде мощно прессинговал своего оппонента и метко попадал Харрису в голову. Судья вмешался и прекратил бой досрочно, отдав победу нокаутом Довбыщенко. Интересно, что Константин в четвертом раунде попал в нокдаун после серии ударов Харриса. Украинец смог оправиться и "отплатить" британцу еще жестче.

Отметим, что для украинца победа над Харрисом стала первой за последние пять поединков, а Мэтти впервые в своей карьере проиграл. Довбыщенко прервал серию из четырех поражений подряд.

Перед поединком букмекеры принимали ставки на победу Харриса с коэффициентом 1,10, тогда как успех Довбыщенко оценивался показателем 8,0.

Вас также могут заинтересовать новости: