Владимир Кличко призвал мир остановить Путина.

В Мариуполе российская авиация совершила преступный теракт, сбросив бомбу на роддом.

Владимир Кличко записал видео, где не сдержал эмоций.

"Часто говорят, что первая жертва войны - это правда. Это действительно так. Как вы можете видеть в России. Но знаете что? Самое мучительное то, что жертвы - это дети! Дети гибнут сейчас! Посмотрите эти фотографии! Это конкретный и реальный результат так называемой путинской специальной операции. Когда он не убивает этих ангелов, он убивает их родителей, бабушек и дедушек, уничтожает их дома, школы.

Нападать на детей - значит нападать на жизнь. На саму цивилизацию. Если вы не хотите видеть эти фотографии, вы не должны отворачиваться. Вы должны остановить путинскую войну немедленно!", - сказал Кличко.

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