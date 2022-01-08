Эдди Хирн рассказал о подготовке Джошуа ко второму бою с Усиком.

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о том, где может пройти бой-реванш с украинцем Александром Усиком.

По словам промоутера, наиболее вероятным вариантом проведения реванша является Лондон. Хирн уверен в победе британского боксера во втором бою с Усиком и считает, что Джошуа должен это сделать в родной стране. К тому же проведение реванша в Лондоне принесет намного больше денег, чем в Киеве.

"Джошуа сравнительно усердно тренируется после поединка с Усиком. На самом деле, если вы начнете свой тренировочный сбор в феврале, даже поединок в апреле будет довольно напряженным, но это предпочтительная дата для боя. Я думаю, что это реалистично.

У нас было два или три предложения из разных стран о том, чтобы провести бой Джошуа против Усика. Но после успешного, если не принимать во внимание результат, боя на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", я бы хотел снова организовать поединок в Великобритании.

Читайте такжеЗнаменитый кубинец брутально нокаутировал соперника и вышел на бой с Усиком (видео)Возможно, снова на "Хотспур" или на "Уэмбли", так как я чувствую, что Джошуа обязан победить в этом бою. Если у нас будет возможность устроить этот бой в Великобритании, нам нужно сделать это. Если Энтони победит в родных стенах, то это будет особенное событие.

Мы можем устроить бой там, где захотим, но в то же время поединок должен принести достаточно денег, чтобы мы знали, что сделали свою работу. Киев – это не то место, которое принесет деньги, но другие города за пределами Великобритании мы рассмотрим. Я не думаю, что реванш состоится в Киеве", - приводит слова Хирна издание ESPN.

Отметим, что бой Усика и Джошуа признали самым главным событием 2021 года в мировом боксе.

Усик - Джошуа: что известно о реванше