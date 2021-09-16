Британский боксер рассказал о своем состоянии после того, как он добился главной цели в жизни.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о том, что находился в депрессии после победы над Владимиром Кличко в 2015 году.

Слова Фьюри из интервью Гари Невиллу цитирует fightnews.info.

"Мне казалось, что я покорил мир, и я больше ничего не хотел делать. Во времена моей юности Кличко был чемпионом мира, так что я всегда смотрел на него. Когда я победил Владимира, игра для меня закончилась. Я не хотел продолжать, да и к тому же был психологически неустойчивым", - сказал Фьюри.

"Выходя на этот бой, я был очень депрессивен, подавлен и встревожен. У меня всегда была цель - побить Кличко, и она позволяла мне не сбиться с узкого пути. Но когда ее у меня забрали, не было больше ничего, на чем бы я мог сосредоточиться и получить мотивацию. Это было словно абсолютно нисходящая спираль. Я больше не хотел жить. Я был бы рад умереть в 27 лет. Я был бы рад все закончить - вот что происходило", - признался британец.

Он подчеркнул, что помочь ему не могла даже семья:

Читайте такжеФьюри неожиданно поменял мнение о шансах Усика в бою с Джошуа

"Ничто и никто не мог вернуть меня обратно, даже жена и дети. Мне было плевать. Каждый день я просыпался и хотел просто умереть. Только люди, прошедшие через депрессию и подобные вещи, понимают, о чем я говорю".

Тайсон Фьюри: карьера после победы над Кличко

Фьюри отобрал у Кличко все пояса, победив единогласным решением судей, после чего дважды срывал реванш против украинца - их второй бой в итоге так и не состоялся.

Фьюри проходил лечение от наркозависимости и депрессии, и лишился всех своих поясов. Он смог вернуться на ринг только в 2018 году.

С тех пор он победил Сефера Сефери, Франческо Пьянету, Тома Шварца и Отто Уаллина, а также провел два боя против Дентоя Уайлдера. Первый завершился вничью, а во втором Фьюри победил досрочно, завоевав пояс WBC.

Ожидалось, что Фьюри встретится в ринге с Энтони Джошуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира, но организовать бой не удалось. В итоге Тайсон проведет третий бой с Уайлдером.

Автор: Антон Дударь