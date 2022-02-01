Звездный боксер сыграет за команду из Первой лиги Украины.

Украинский боксер Александр Усик впервые потренировался за футбольный клуб из Житомира - "Полесье".

Об этом сообщает официальный Instagram "Полесье".

Команда начала третий тренировочный сбор, который проходит в турецкой Анталии. Усик надел зелено-черную форму "Полесья", принимал полноценное участие в тренировке вместе с партнерами по команде, а также жонглировал мячом.

"Полесье" сыграет на товарищеском турнире Winter Cup-2022 в Турции и Усик будет играть за житомирский клуб.

Отметим, что "Полесье" ушло на зимний перерыв на девятой позиции в турнирной таблице Первой лиги Украины.

Усик в детстве занимался футболом в симферопольской "Таврии". До 15 лет будущий боксер посещал футбольную секцию.

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