Украинский боксер Александр Усик впервые потренировался за футбольный клуб из Житомира - "Полесье".
Об этом сообщает официальный Instagram "Полесье".
Команда начала третий тренировочный сбор, который проходит в турецкой Анталии. Усик надел зелено-черную форму "Полесья", принимал полноценное участие в тренировке вместе с партнерами по команде, а также жонглировал мячом.
February 1, 2022
"Полесье" сыграет на товарищеском турнире Winter Cup-2022 в Турции и Усик будет играть за житомирский клуб.
Отметим, что "Полесье" ушло на зимний перерыв на девятой позиции в турнирной таблице Первой лиги Украины.
February 1, 2022
Усик в детстве занимался футболом в симферопольской "Таврии". До 15 лет будущий боксер посещал футбольную секцию.
Winter Cup-2022: что нужно знать о турнире
- Winter Cup-2022 - футбольный турнир, организованный телеканалом "Футбол 1/2/3".
- Турнир пройдет в турецком городе Белек с 3 по 12 февраля.
- На Winter Cup-2022 примет участие четыре команды - по два представителя от Первой лиги и УПЛ: Металлист (Харьков), Полесье (Житомир), Черноморец (Одесса) и Верес (Ровно).
- Турнир проводится по системе – каждый с каждым. Суммарно будет сыграно шесть матчей. Победителем турнира становится команда, набравшая наибольшее количество очков.
- Призовой фонд зимнего турнира составит 10 тысяч долларов.