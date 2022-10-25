Решение вернуть россиян и беларусов в большой бокс Владимир Продивус назвал грубым нарушением рекомендаций Международного олимпийского комитета и "огромным шагом назад".

Президент Федерации бокса Украины и вице-президент Международной ассоциации бокса (IBA) Владимир Продивус намерен и дальше лоббировать санкции против россиян и беларусов вопреки позиции президента IBA россиянина Умара Кремлева.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Фокус".

Решение вернуть россиян и беларусов в большой бокс Продивус назвал грубым нарушением рекомендаций Международного олимпийского комитета и "огромным шагом назад". Он сообщил, что инициатором был президент IBA и 14 членов Совета Директоров его поддержали. При этом Продивус подчеркнул непрозрачность голосования по данному вопросу.

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"Кто именно был "за", мне не известно — голосование было закрытым. Сам этот факт уже порождает сомнения в объективности. Если все честно, почему не голосовали открыто? Если поддерживаете отмену санкций, так скажите об этом вслух", — заявил вице-президент IBA, отметив, что лично он голосовал против и "призывал к бойкоту всех".

Владимир Продивус напомнил, что в феврале 2022 года ему удалось убедить руководство IBA дисквалифицировать представителей стран-агрессоров за войну против Украины. По его мнению, нынешнюю ситуацию возможно переломить.

"Сейчас опускать руки я не собираюсь. Веду переговоры, консолидирую наших сторонников, продолжаю лоббировать санкции. Я могу действовать и буду это делать, пока не получим результат", — сказал Владимир Продивус.

Он также объяснил, почему не покинул пост вице-президента IBA в знак протеста против отмены санкций: "Мой уход ситуацию точно не исправит и больше того, лишит Украину всякого влияния в IBA. Стоит это того? Я думаю, нет".

Напомним, IBA сообщила, что вернет к участию в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси, потому что сохраняет "политический нейтралитет". Кроме спортсменов, к соревнованиям отныне будут допускать официальных лиц, в том числе судей из России и Беларуси. С 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.