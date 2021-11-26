Иса Чаниев - будущий соперник Дениса Беринчика / фото Boxing911
Будущий оппонент непобедимого украинского боксера Дениса Беринчика россиянин Иса Чаниев пригласил зрителей прийти на их бой 18 декабря в ТРЦ "Терминал" в Броварах.
"Приветствую всех любителей бокса. 18 декабря у меня будет бой с Денисом Беринчиком. Приглашаю всех фанатов бокса посмотреть наш поединок. Это будет грандиозное шоу - это самый главный бой в моей жизни. Готовлюсь усердно, у меня сейчас спарринг-сессии идут. Бой будет зрелищным", - сказал Чаниев.
Украинец будет защищать титул WBO International.
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Беринчик - Чаниев: профайл боксеров
- В предыдущий раз Беринчик выходил на боксерский ринг в марте 2021 года. Он победил Хосе Санчеса техническим нокаутом в третьем раунде.
- Всего украинец провел 15 боев, в которых одержал 15 побед (9 нокаутом).
- Иса Чаниев провел в профи 18 боев: 15 раз выиграл (7 нокаутом) и трижды проиграл. Свой последний на данный момент бой он провел в июле, когда нокаутировал Нуртаса Ажбенова.
- Чаниев один раз боксировал за пояс чемпиона мира (в 2019 году за титул IBF), но уступил Ричарду Комми.