Будущий оппонент непобедимого украинского боксера Дениса Беринчика россиянин Иса Чаниев пригласил зрителей прийти на их бой 18 декабря в ТРЦ "Терминал" в Броварах.

"Приветствую всех любителей бокса. 18 декабря у меня будет бой с Денисом Беринчиком. Приглашаю всех фанатов бокса посмотреть наш поединок. Это будет грандиозное шоу - это самый главный бой в моей жизни. Готовлюсь усердно, у меня сейчас спарринг-сессии идут. Бой будет зрелищным", - сказал Чаниев.